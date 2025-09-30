العراق تحت الاربعين والخريف يبدأ رسمياً

– محلي

توقعت ، اليوم الثلاثاء، عن انخفاض محسوس في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.



وتابعت أن "طقس أيام الخميس والجمعة والسبت سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم". وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض في جميع مناطق ".وتابعت أن "طقس أيام الخميس والجمعة والسبت سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم".

واكدت أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأربعاء ستكون في ودهوك وأربيل 32، وكركوك 34، والأنبار 35، وديالى 36، وبابل والديوانية 37، الأشرف وواسط والمثنى 38، والبصرة 39، 40".