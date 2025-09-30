استعادة 7 الاف درجة وظيفية رفضها أصحابها في الوزارات العراقية

وقال الفريجي إنَّ "المجلس خاطب الجامعات والمعاهد لتزويده ببيانات الخرّيجين الأوائل وحَمَلَة الشهادات العليا المشمولين بقانوني (67 و59 لسنة 2017)، تمهيداً لتعيينهم ضمن الدفعة الثالثة والأخيرة البالغة (8700) درجةٍ وظيفيَّة.وأوضح أنَّ المجلس أنهى تسلّم البيانات منتصف أيلول الحاليّ، ويجري حاليّاً تدقيقها وتقاطعها مع الجهات الرقابيَّة، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وبيَّن الفريجي أنَّ الدرجات المرفوضة تعود تلقائيّاً إلى وزارة الماليَّة على وفق القانون النافذ، لكنَّ المجلس طلب رسميّاً إعادتها ليُتاح توزيعها بين متقدِّمين آخرين، لافتاً إلى أنَّ استعادتها سترفع عدد الدرجات المتاحة إلى أكثر من (15) ألفاً.