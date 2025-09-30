الخزين المائي يكفي للشرب فقط ولعام واحد.. ماذا تخبئ الامطار للعراق؟

وقال مدير اعلام للانواء الجوية، ، ان "الموسم الشتوي يبشر بهطول كميات جيدة من الامطار مقارنة بالعامين الماضيين"، مشيرا الى ان "ملء السدود يتطلب هطول أمطار وفيرة ليستعيد جزءاً من خزينه الذي استنفذ خلال الشحِّ الذي أصابه على مدى الأعوام الماضية"، بحسب صحيفة الصباح.وبحسب ، فإن، 2025 هو من أكثر الأعوام جفافاً منذ العام 1933، وتراجع خزين العراق المائي من 55 مليار متر مكعب منتصف العام 2019، إلى اقل من 7 مليار متر مكعب فيما تقدر منصات متخصصة ان الخزين المائي حاليا اقل من 4 مليارات متر مكعب.وبينما يبلغ استهلاك الفرد العراقي من الماء 350 لترا يوميًا، فهذا يعني ان العراق يحتاج حوالي 16 مليون متر مكعب يوميا، او ما يعادل 6 مليار متر مكعب سنويًا فقط للاستخدامات المنزلية والشرب، هذا يعني ان الخزين الحالي يكفي فقط لعام واحد للشرب مع استثناء جميع الاستخدامات الأخرى.