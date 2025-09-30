تحرك بشأن 3 الاف منطقة عشوائية في العراق

وقال عضو اللجنة النائب في حديث صحفي، إن "العشوائية السكنية حقيقة لا يختلف عليها اثنان، تنتشر في وبقية المحافظات، وتشير آخر لوزارة التخطيط إلى أن عدد هذه المناطق يفوق الثلاثة آلاف، ويصل إجمالي سكانها إلى أكثر من ثلاثة ملايين نسمة، مع نسبة كبيرة منهم تحت خط الفقر".وأضاف أن "هذه العشوائيات ظهرت نتيجة مشاكل اقتصادية، وفقر، واضطرابات أمنية، وتهجير ونزوح، وتحتاج إلى رؤية شاملة لمعالجتها"، مشيراً إلى أن "تمليك الأراضي الزراعية وتحويلها إلى سكنية ومعالجة ملفات التجاوزات يعد من بين التوجهات لمعالجة جزء كبير من مشاكل هذه المناطق".وأكد أن "العشوائيات تحتاج إلى رعاية حكومية متكاملة تشمل حسم مصيرها بالكامل وتوفير الخدمات الأساسية للسكان".