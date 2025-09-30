العراق يتعرض الى 10 هزات أرضية خلال 8 ايام

وقال قسم الرصد الزلزالي في بيان ورد لـ ، انه "سجل 15 هزة أرضية للفترة من 23-30 أيلول الحالي بضمنها 10 في ".وأضاف ان "قوة الهزات تراوحت بين 1-3.6 درجات على مقياس ريختر".