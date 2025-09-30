إطلاق التقديم للدراسة المسائية في الجامعات غداً

وذكر بيان للوزارة أن "الوزارة وجهت الجامعات الحكومية بمجموعة من التدابير، من ضمنها، اعتماد تقديم الطلبة للقبول مباشرة في الجامعات وفقًا للضوابط والشروط الواردة في دليل إجراءات شؤون الطلبة وضوابط وشروطه للسنة الدراسية 2025/2026، مراعاة أن يكون تقديم الطلبة وفق نسب القبول الواردة في الدليل".كما ووجهت بـ"اعتماد جبر كسر الدرجة إلى نصف درجة لمصلحة الطلبة المتقدمين لغرض القبول في الدراسة المسائية".