إعفاء عميد كلية لثبوت جباية مبالغ مخالفة للتعليمات

وجه وزير والبحث العلمي ، اليوم الثلاثاء، بإعفاء عميد إحدى الكليات الأهلية بعد ثبوت ارتكابه مخالفة تتعلق بجباية مبالغ مالية من الطلبة خارج نطاق التعليمات الوزارية النافذة.





وأكدت الوزارة، وفق بيان ورد لـ ، "حرصها على حماية حقوق الطلبة وصون بيئة التعليم الجامعي من أية تجاوزات وتدعو أبناءها إلى الإبلاغ عن مثل هذه الحالات عبر الاستعلامات الإلكترونية ( https://cis.mohesr.gov.iq/landing ) في منصة (HEPIQ) وعدم الاستجابة لأي طلبات تستوفي مبالغ إضافية خارج إطار الأجور الدراسية الرسمية".وشددت على "مضيها بتطبيق القوانين النافذة ومعالجة المخالفات على وفق الصلاحيات المخولة وذلك من خلال:▪️ منع الجامعات والكليات كافة من استحصال أية مبالغ إضافية على الأجور الدراسية باستثناء الرسوم التي تصدر بها توجيهات رسمية من الوزارة وتُعد جزءًا من منظومة الخدمات ومتطلبات التحول الرقمي والأتمتة.▪️ تطبيق العقوبات المنصوص عليها في رقم (25) لسنة 2016 بما في ذلك إعفاء رئيس الجامعة أو عميد الكلية المخالف أو حجب بوابة المركزي للعام الدراسي الحالي".