وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ ، انه "بمتابعة مباشرة من قبل مدير عام للكمارك الدكتور ثامر ، نفذت الهيئة سلسلة من العمليات النوعية التي تهدف الى تشديد الاجراءات ومنع دخول المواد المخالفة للضوابط والتعليمات النافذة".واشارت الى انه "في مديرية تمكنت فرق التحري ومكافحة التهريب من ضبط عجلتين محملة بمادة (الكيك) ممنوع من الأستيراد حيث تم اتخاذ الأجراءات القانونية بحق المخالفين وأحالتهم إلى الجهات المختصة".ولفتت الى ان "تحريات كمرك المنطقة الوسطى ضبطت (3) عجلات احدها تحمل مولدات كهربائية بدون اوراق ثبوتية واخرى تحمل مشروبات كحولية ممنوعة من الاستيراد و الأخيرة محملة ملابس مخالفة للشروط و الضوابط الاستيرادية وتمت مصادرة المواد واتخاذ الأجراءات القانونية بحق السائق والمخالفين وفقا للأنظمة المعمول بها".