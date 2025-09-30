في بابل.. كمين يطيح بعصابة سرقة أجهزة التبريد

وجاء في بيان للشرطة، "بعملية نوعية نفذتها مفارز شعبة مكافحة إجرام ، وبإشراف مباشر من قائد شرطة اللواء الحقوقي ، ومتابعة مدير اجرام شمال بابل، تم الإطاحة بعصابة إجرامية مكوّنة من ثلاثة متهمين امتهنوا سرقة أجهزة التبريد ومواد من المحال التجارية في ساعات الفجر المتأخرة".

وأضاف البيان أن "التحقيقات قادت إلى رصد تحركات الجناة عبر المراقبة، حيث كانوا يستقلون عجلة حمل مع تغيير معالم أرقامها للتمويه، وبعد مقاطعة المعلومات مع شعبة إجرام ، تبيّن أن العصابة ارتكبت جرائم مماثلة"، مشيرا الى أن "خط سيرها يمتد من إلى بابل ثم العودة مجدداً إلى بغداد بعد تنفيذ السرقات".



ولفت البيان الى أنه "بكمين مُحكم، تمكنت القوة من ضبط العجلة وإلقاء القبض على أفراد العصابة الذين اعترفوا بارتكاب عدة سرقات ضمن قواطع المسيب والإسكندرية".