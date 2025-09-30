في بابل.. كمين يطيح بعصابة سرقة أجهزة التبريد

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
52 دقيقة
من
07:30 PM
الى
08:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الحوثيون يعلنون استهداف سفينة في خليج عدن
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542449-638948543325775692.jpg
في بابل.. كمين يطيح بعصابة سرقة أجهزة التبريد
محليات
2025-09-30 | 14:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
170 شوهد
أعلنت
قيادة شرطة محافظة بابل
، الثلاثاء، عن اعتقال عصابة سرقة أجهزة التبريد بكمين محكم.
وجاء في بيان للشرطة، "بعملية نوعية نفذتها مفارز شعبة مكافحة إجرام
المسيب
، وبإشراف مباشر من قائد شرطة
بابل
اللواء الحقوقي
علي كامل الحسناوي
، ومتابعة مدير
قسم مكافحة
اجرام شمال بابل، تم الإطاحة بعصابة إجرامية مكوّنة من ثلاثة متهمين امتهنوا سرقة أجهزة التبريد ومواد من المحال التجارية في ساعات الفجر المتأخرة".
وأضاف البيان أن "التحقيقات قادت إلى رصد تحركات الجناة عبر
كاميرات
المراقبة، حيث كانوا يستقلون عجلة حمل مع تغيير معالم أرقامها للتمويه، وبعد مقاطعة المعلومات مع شعبة إجرام
الإسكندرية
، تبيّن أن العصابة ارتكبت جرائم مماثلة"، مشيرا الى أن "خط سيرها يمتد من
بغداد
إلى بابل ثم العودة مجدداً إلى بغداد بعد تنفيذ السرقات".
ولفت البيان الى أنه "بكمين مُحكم، تمكنت القوة من ضبط العجلة وإلقاء القبض على أفراد العصابة الذين اعترفوا بارتكاب عدة سرقات ضمن قواطع المسيب والإسكندرية".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
اعتقال متهمين يسرقون القطع الخارجية لأجهزة التبريد في ميسان
09:53 | 2025-07-18
كمين في مقهى يطيح بـ4 أشخاص يلعبون القمار بواسطة هواتفهم وسط بغداد (صور)
06:17 | 2025-09-08
المفوضية تعزز أجهزة الاقتراع بأنظمة تبريد متطورة لمواجهة حرارة العراق
05:04 | 2025-08-06
بعد تسجيلها 50 مئوية.. كهرباء ميسان تدعو لضبط أجهزة التبريد على درجة (24 – 26)
07:03 | 2025-07-12
بابل
عصابة
قيادة شرطة محافظة بابل
علي كامل الحسناوي
محافظة بابل
الإسكندرية
قسم مكافحة
الحسناوي
كاميرات
المسيب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المجلس الوزاري للاقتصاد يصدر قرارا يخص الموظفين
اقتصاد
39.14%
11:19 | 2025-09-29
المجلس الوزاري للاقتصاد يصدر قرارا يخص الموظفين
11:19 | 2025-09-29
طائرة أمريكية ستحط في ايران اليوم.. ماذا تحمل؟
أمن
22.39%
01:45 | 2025-09-30
طائرة أمريكية ستحط في ايران اليوم.. ماذا تحمل؟
01:45 | 2025-09-30
من هي عقيلة السيد السيستاني؟
محليات
20.02%
02:26 | 2025-09-29
من هي عقيلة السيد السيستاني؟
02:26 | 2025-09-29
بعد اعلان القبض على 38 متهما.. تغيير اسم "المحتوى الهابط" الى "المخل بالآداب العامة"
أمن
18.46%
04:25 | 2025-09-30
بعد اعلان القبض على 38 متهما.. تغيير اسم "المحتوى الهابط" الى "المخل بالآداب العامة"
04:25 | 2025-09-30
المزيد
أحدث الحلقات
52 دقيقة
الانتخابات .. صناعة التغيير لا تجارة الأصوات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٢ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-30
52 دقيقة
الانتخابات .. صناعة التغيير لا تجارة الأصوات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٢ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-09-2025 | 2025
14:16 | 2025-09-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-09-2025 | 2025
14:16 | 2025-09-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-30
Live Talk
الايادي الخضراء .. شباب يعيدون الحياة للطبيعة - Live Talk - الحلقة ١٢٨ | 2025
10:30 | 2025-09-30
Live Talk
الايادي الخضراء .. شباب يعيدون الحياة للطبيعة - Live Talk - الحلقة ١٢٨ | 2025
10:30 | 2025-09-30
ناس وناس
مدينة الصدر بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-30
ناس وناس
مدينة الصدر بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-30
هنادي وليان
تأثير تكيّس المبايض على البشرة والشعر - هنادي وليان - الحلقة ٤ | 2025
15:00 | 2025-09-29
هنادي وليان
تأثير تكيّس المبايض على البشرة والشعر - هنادي وليان - الحلقة ٤ | 2025
15:00 | 2025-09-29
خط أحمر
عصابة لسرقة الصيرفات في قبضة مكافحة اجرام - خط احمر م٨ - الحلقة ٢١ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-28
خط أحمر
عصابة لسرقة الصيرفات في قبضة مكافحة اجرام - خط احمر م٨ - الحلقة ٢١ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-28
عشرين
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
عشرين
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
رحال
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
رحال
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
الأكثر مشاهدة
52 دقيقة
الانتخابات .. صناعة التغيير لا تجارة الأصوات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٢ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-30
52 دقيقة
الانتخابات .. صناعة التغيير لا تجارة الأصوات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٢ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-09-2025 | 2025
14:16 | 2025-09-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-09-2025 | 2025
14:16 | 2025-09-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-30
Live Talk
الايادي الخضراء .. شباب يعيدون الحياة للطبيعة - Live Talk - الحلقة ١٢٨ | 2025
10:30 | 2025-09-30
Live Talk
الايادي الخضراء .. شباب يعيدون الحياة للطبيعة - Live Talk - الحلقة ١٢٨ | 2025
10:30 | 2025-09-30
ناس وناس
مدينة الصدر بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-30
ناس وناس
مدينة الصدر بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-30
هنادي وليان
تأثير تكيّس المبايض على البشرة والشعر - هنادي وليان - الحلقة ٤ | 2025
15:00 | 2025-09-29
هنادي وليان
تأثير تكيّس المبايض على البشرة والشعر - هنادي وليان - الحلقة ٤ | 2025
15:00 | 2025-09-29
خط أحمر
عصابة لسرقة الصيرفات في قبضة مكافحة اجرام - خط احمر م٨ - الحلقة ٢١ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-28
خط أحمر
عصابة لسرقة الصيرفات في قبضة مكافحة اجرام - خط احمر م٨ - الحلقة ٢١ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-28
عشرين
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
عشرين
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
رحال
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
رحال
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
اخترنا لك
مكتب السيد السيستاني: لا إذن بإقامة فواتح لعقيلة المرجع بالمحافظات
17:35 | 2025-09-30
مجلس الخدمة يعلن بدء إرسال الرمز الوظيفي إلى المتقدمين للتعيين
15:24 | 2025-09-30
ضبط سيارات محملة بـ"مولدات وكحول وكيك وملابس" مخالفة للضوابط
14:13 | 2025-09-30
التربية تنشر جداول امتحانات الدور الثالث
13:38 | 2025-09-30
إعفاء عميد كلية لثبوت جباية مبالغ مخالفة للتعليمات
12:18 | 2025-09-30
إجراءات قانونية بحق ضابط مرور تجاوز على أحد المواطنين
11:06 | 2025-09-30
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.