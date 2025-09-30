مجلس الخدمة يعلن بدء إرسال الرمز الوظيفي إلى المتقدمين للتعيين

وقال المجلس في بيان، "على ، يعلن عن بدء إرسال الوظيفي (Code) إلى المتقدمين للتعيين من حملة الشهادات العليا والأوائل، ضمن الوجبة الثالثة، وذلك استكمالاً لإجراءات وفق السياقات القانونية والآليات المعتمدة".وأكد المجلس أن "هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع حرصه على إنصاف الكفاءات الوطنية وإتاحة الفرصة أمام الشباب من أصحاب المؤهلات العليا للمشاركة الفاعلة في بناء الدولة وخدمة المجتمع".ولفت البيان الى أن "المجلس يود أن يطمئن جميع المشمولين بأنه سيتم تباعا إرسال الرسائل على شكل وجبات وفق جدول زمني، وبما يضمن شمول جميع المستحقين من المشمولين بالتعيين ووفقا لما يردنا من قوائم التقاطع الوظيفي من "، داعيا المتقدمين إلى "متابعة اجهزة الهواتف والاحتفاظ بالرمز الوظيفي وكلمة المرور، والالتزام بالتعليمات القادمة الخاصة باستكمال الإجراءات".