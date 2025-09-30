مكتب السيد السيستاني: لا إذن بإقامة فواتح لعقيلة المرجع بالمحافظات

أعلن ، عدم إعطاء أي أذن بإقامة فواتح لعقيلة المرجع في المحافظات.

وقال الاعلى في بيان، "ننبّه الإخوة الكرام جميعاً، إلى أنَّه لا إذن بإقامة فواتح للسيدة الراحلة (رحمها الله) عقيلة سماحة السيد (دام ظله) في المحافظات".

وتوفيت، مساء يوم الأحد الماضي، عقيلة المرجع الديني الاعلى .