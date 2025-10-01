الصحة تفتح باب التعيين لخريجي المعاهد الطبية التقنية للعام الدراسي (2023-2024) - رابط

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إنه "استناداً لموافقة وتوجيهات تدعو وتنمية الموارد خريجي التقنية داخل فقط للعام الدراسي (2023-2024) الراغبين بالتعيين على ملاك وزارتنا بملء الاستمارة الالكترونية الخاصة بهم".وأضافت، "على ان ينظر في إطلاق التعينات بعد إقرار جداول الموازنة من قبل وحسب حاجة وزارتنا"، مشيرة الى ان "آخر موعد للتقديم على الاستمارة بتاريخ 2025/11/1".