التعليم تعلن إطلاق التقديم إلى كلية التميز في اللغة العربية وآدابها في جامعة الكوفة

وذكرت الوزارة أن شروط وضوابط التقديم تتضمن أن يكون الطالب من خريجي الدراسة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2024 للدورين (الأول والثاني) على أن لا يقل معدله النهائي عن 70% ودرجة عن 75% ويُشترط للقبول اجتياز المقابلة العلمية والشخصية.وبينت أن خريجي الفرعين العلمي والأدبي يمكنهم التقديم إلى أقسام الكلية (الدراسات اللغوية، الدراسات الأدبية، الدراسات البلاغية والنقدية).وأكد أن التقديم يكون بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (https://dirasat.mohesr.gov.iq) ويستمر إلى غاية يوم الخميس الموافق 2025/10/16.