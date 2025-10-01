التعليم تعلن نتائج تعديل الترشيح وقبول طلبة العام الماضي

وذكرت الوازرة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تتضمن نتائج تعديل الترشيح المنشورة في بوابة الدراسات والتخطيط (https://dirasat.mohesr.gov.iq) قبول (3940) طالبا موزعين على القناة العامة وقناة الوافدين وذوي ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية وذوي شهداء وذوي شهداء ضحايا جرائم المنحل".وتابعت، ان " النتائج تشمل قبول طلبة السنة السابقة على (4793) طالبا توزعوا على القناة العامة وقناة الوافدين وذوي ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية وذوي شهداء الحشد الشعبي وذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث المنحل".؟واختتمت الوازرة: "يمكن للطالب العودة إلى قبوله المركزي في غضون ثلاثة أيام من إعلان نتائج تعديل الترشيح على أن يكون مسجلا في الكلية أو المعهد المقبول فيه مركزيا للسنة الدراسية السابقة".