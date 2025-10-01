التعليم تعلن فتح التقديم إلى الدراسة المسائية لذوي الشهداء

وبحسب بيان الوزارة، يشمل التقديم خريجي الدراسة الإعدادية والمهنية بفروعها وتخصصاتها كافة وخريجي إعداديات التمريض والقبالة والتوليد والوقفين والدراسات الإسلامية ومعاهد الحرف والفنون الجميلة من فئات ذوي الشهداء للقبول على وفق التخصص المناظر.ويستمر التقديم إلكترونياً إلى غاية الخميس الموافق 2025/10/23 وستتولى المصادقة على بيانات الطلبة المتقدمين فيما سيتم إدخال درجات الاختبار من الكليات والأقسام المشمولة بالقبول المباشر التي قدم إليها الطالب ضمن الاستمارة الإلكترونية بعد إجراء المقابلة والاختبار.