وضع حجر الأساس لمشروع تطوير مدخل منطقة العبايجي في بغداد

وأوضح المحافظ في بيان ولد لـ ، أن "المشروع، الذي تنفذه مديرية طرق وجسور ، يمتد لمسافة 12 كيلومتراً بطابع إنشائي متكامل، يتضمن توسعة الشارع بعرض 8 أمتار، إنشاء أكتاف جانبية، نصب أعمدة إنارة حديثة، إلى جانب تجهيز الطريق بمنظومة متطورة للكاميرات الذكية تضم 74 كاميرا، إضافة إلى أعمال التخطيط المروري، ووضع العلامات الإرشادية والتحذيرية وفق معايير السلامة العالمية".وأشار العطواني إلى أن "هذا الطريق يُعد شرياناً مهماً لناحية العبايجي، وسيسهم في رفع المعاناة عن الأهالي"، مؤكداً أن "المشروع يأتي ضمن رؤية شاملة لتحسين مداخل المدن، ويشكل بداية لمشاريع أخرى قادمة في القضاء، أبرزها تطوير مدخل الطارمية القديم، إنشاء مجسّر للسيارات عند مدخل العبايجي، وتطوير طريق السدة في الطارمية، وغيرها من المشاريع التي سترتقي بالواقع الخدمي والعمراني في هذه المناطق".