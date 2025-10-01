هيئة التقاعد تكشف حقيقة استثمار أموال صندوق موظفي الدولة

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "يوضح للرأي العام وللمتقاعدين الكرام حقيقة ما يُتداول عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة وشائعات مغرضة تزعم وجود مخاطر على أموال الصندوق نتيجة استثمارات غير مدروسة".وتابعت، ان "الصندوق أن أمواله تخضع لحوكمة مالية ورقابية صارمة، وأن جميع الاستثمارات تُدرس وتُنفذ من خلال لجان فنية ومالية متخصصة، ووفق أعلى معايير الشفافية والمهنية، بما يضمن سلامة أموال المتقاعدين وتحقيق عوائد مستدامة".وأضافت، ان "الاستثمار في قطاع الاتصالات يُعد من الفرص الواعدة لتعزيز الإيرادات وتحقيق الاستدامة المالية، نظراً لما يتميز به من انتشار واسع، واستخدام يومي، واستقرار ، وإيرادات منتظمة. كما يؤكد الصندوق أن أي فوائض مالية تتحقق ستعود إيجاباً على المتقاعدين وورثتهم من المستفيدين، مما يسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية وضمان حقوقهم".وشددت الهيئة: " الى: " على أن ما يُشاع بخلاف ذلك لا أساس له من ، داعياً وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الصندوق، حفاظاً على حقوق المتقاعدين والصالح العام".