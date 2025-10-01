العدل: استحداث مديرية تنفيذ الموصل الثانية في الجانب الايسر

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، أنه "تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير العدل ، افتتح التنفيذ ، الثانية في الجانب الأيسر، وذلك بحضور عضو ورئيس كاكي، إضافة إلى عدد من وجهاء وشيوخ العشائر في المحافظة".وأكد خلال مراسم الافتتاح أن "المديرية الجديدة يأتي في إطار سعي وزارة العدل إلى تعزيز الخدمات العدلية وتوسيع نطاقها لتشمل أكبر شريحة من المواطنين، فضلاً عن تخفيف الزخم على المديريات الأخرى، مما يسهم في تسريع إنجاز معاملات المواطنين بشكل أفضل خدمةً لأهالي المحافظة".وأشار، إلى أن "هذا الافتتاح يُعد خطوة مهمة لدعم البنية المؤسسية للوزارة في ، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان بعد التوسع العمراني والكثافة السكانية في الجانب الأيسر من المدينة".