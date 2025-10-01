بثلاث محافظات.. تحذير للمرشحين من استغلال دوائر الدولة في الحملات الدعائية

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ ، أنه "في ضوء الجهود لضمان عمليَّةٍ انتخابيَّةٍ نزيهةٍ تحذر الاتحاديَّة المُرشّحين من استغلال الخدمات التي تُقدّمها دوائر الدولة في الدعاية الانتخابيَّة".وأضافت، أن "ذلك جاء ضمن سلسلة اجتماعاتٍ ولقاءاتٍ، عقدتها الفرقُ الفرعيَّة في الهيئة والمُؤلَّفة من (مُديريَّة تحقيق ومكتب تحقيق ، ومكتب تحقيق الأنبار) مع ديواني مُحافظتي (نينوى و كركوك) والدوائر البلديَّة والماء والمجاري ودوائر والإسكان والبلديَّات والنفط والكهرباء ودوائر ، وشركات في تلك المُحافظات، إضافةً إلى اجتماعٍ عُقِدَ مع المُفوَّضيَّة العليا المُستقلّة للانتخابات / ".وتابعت أن "هذه الاجتماعات تهدف إلى منع استغلال موارد الدولة وإمكاناتها في الدعاية الانتخابيَّة، ومنع التأثير في الناخبين داخل المُؤسَّسات أو استغلالها لعقد اجتماعاتٍ وتنظيم مُؤتمراتٍ انتخابيَّةٍ، واستغلال الشخصيَّة المعنويَّة لمُديري الدوائر وحضورهم في التجمُّعات الانتخابيَّة التي يقيمها المُرشّحون في حملاتهم".وأشارت إلى أنه "جرى مُناقشة آلية عمل الهيئة ودورها في الحفاظ على نزاهة العمليّة الانتخابيَّة عن طريق تخصيص الرقم المجاني (5080)؛ لتلقّي الشكاوى والمعلومات بشأن الخروقات التي قد تشوب العمليَّة الانتخابيَّة، وطرق تلقّي الشكاوى المُتاحة من قبل الهيئة عبر حضور المُشتكي بشكلٍ مُباشرٍ أو من خلال المُخبرين والفرق الخاصَّة برصد المُخالفات، أو عبر البريد الإلكترونيّ".