الحوثيون يعلنون استهداف سفينة في خليج عدن
بثلاث محافظات.. تحذير للمرشحين من استغلال دوائر الدولة في الحملات الدعائية
محليات
2025-10-01 | 09:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
5 شوهد
حذرت
هيئة النزاهة الاتحادية
، اليوم الأربعاء، المُرشحين من استغلال دوائر الدولة في الحملات الدعائية في
نينوى
وكركوك والأنبار.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، أنه "في ضوء الجهود لضمان عمليَّةٍ انتخابيَّةٍ نزيهةٍ تحذر
هيئة النزاهة
الاتحاديَّة المُرشّحين من استغلال الخدمات التي تُقدّمها دوائر الدولة في الدعاية الانتخابيَّة".
وأضافت، أن "ذلك جاء ضمن سلسلة اجتماعاتٍ ولقاءاتٍ، عقدتها الفرقُ الفرعيَّة في الهيئة والمُؤلَّفة من (مُديريَّة تحقيق
نينوى
ومكتب تحقيق
كركوك
، ومكتب تحقيق الأنبار) مع ديواني مُحافظتي (نينوى و كركوك) والدوائر البلديَّة والماء والمجاري ودوائر
وزارة الإعمار
والإسكان والبلديَّات والنفط والكهرباء ودوائر
وزارة العمل
، وشركات
وزارة النفط
في تلك المُحافظات، إضافةً إلى اجتماعٍ عُقِدَ مع المُفوَّضيَّة العليا المُستقلّة للانتخابات /
مكتب الأنبار
".
وتابعت أن "هذه الاجتماعات تهدف إلى منع استغلال موارد الدولة وإمكاناتها في الدعاية الانتخابيَّة، ومنع التأثير في الناخبين داخل المُؤسَّسات أو استغلالها لعقد اجتماعاتٍ وتنظيم مُؤتمراتٍ انتخابيَّةٍ، واستغلال الشخصيَّة المعنويَّة لمُديري الدوائر وحضورهم في التجمُّعات الانتخابيَّة التي يقيمها المُرشّحون في حملاتهم".
وأشارت إلى أنه "جرى مُناقشة آلية عمل الهيئة ودورها في الحفاظ على نزاهة العمليّة الانتخابيَّة عن طريق تخصيص الرقم المجاني (5080)؛ لتلقّي الشكاوى والمعلومات بشأن الخروقات التي قد تشوب العمليَّة الانتخابيَّة، وطرق تلقّي الشكاوى المُتاحة من قبل الهيئة عبر حضور المُشتكي بشكلٍ مُباشرٍ أو من خلال المُخبرين والفرق الخاصَّة برصد المُخالفات، أو عبر البريد الإلكترونيّ".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
الانتخابات
النزاهة
تحذير
الانبار
هيئة النزاهة الاتحادية
النزاهة الاتحادية
مكتب تحقيق كركوك
السومرية نيوز
وزارة الإعمار
هيئة النزاهة
مكتب الأنبار
وزارة العمل
