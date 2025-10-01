35 هزة تضرب العراق

وقال قسم الرصد في بيان ورد لـ ، ان "العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لهذا الشهر بلغ 65 هزة منها 35 هزة داخل و 30 هزة خارجه وقرب حدوده".وأضاف ان "17 هزة سجلت داخل ایران -کرمنشاه -کوردستان - اذربيجان -لورستان وغيرها) بينما تم تسجيل 11 هزات أرضية داخل فان- سيرنك – بتلس وغيرها) وبالقرب من حدودها مع العراق و (2) هزة أرضية في – ".وتابع ان "قوة الهزات تراوحت بين (1-4.7) درجة في حين تراوحت أعماقها البؤرية بين (5-45) كم"، موضحا ان "النشاط الزلزالي تركز بشكل واضح في داخل العراق في كل من (دربندخان، کلار، بنجوين) والتي بلغت 17 هزة أرضية، بينما تم تسجيل 13 هزة في (خانقين، بلدروز) و3 هزات ارضية في (الموصل، ، تلكيف)، وهزة واحدة في ، وهزة أرضية في محافظة (سيروان)".وذكر انه "لم يتم اصدار اية تقرير بالهزات الآنية لهذا الشهر، ولم يتم تسجيل أية خسائر بشرية او مادية في المنطقة".