انتحار فتاة شنقاً شرقي بغداد

وقال المصدر لـ ، إن "فتاة تولد 2007 أقدمت على الانتحار بأسلوب شنق نفسها بواسطة حبل معلق في السقف داخل منزلها ضمن منطقة الفضيلية".وأشار الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة".