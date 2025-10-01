Alsumaria Tv
مسؤول حكومي يحذر العراقيين من امر خطير

محليات

2025-10-01 | 11:11
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مسؤول حكومي يحذر العراقيين من امر خطير
982 شوهد

السومرية نيوز – محلي
حذر القائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق لدى طرابلس، أحمد الصحاف، العراقيين من شبكات تهريب وتجارة البشر خطيرة تستمر بالإيقاع بالشباب.

وقال الصحاف في تصريح للوكالة الرسمية تابعته السومرية ينوز، إن "السفارة العراقية في ليبيا تعمل بانتظام وتوازن في إدارة ملف المهاجرين"، مضيفاً، "أعدنا حتى الآن 68 مهاجرا عراقيا".
وأضاف، أن "الهجرة تبدأ رقمياً وتتكيف مع إجراءات الدول وشبكات تهريب وتجارة البشر"، مبيناً، أن "ملف الهجرة غير الشرعية هو ملف إنساني ووطني وليس ملفاً سياسياً أو انتخابياً".
وأوضح الصحاف، أن "السفارة العراقية تعمل في بيئة معقدة ونتعاون بشتى السبل مع السلطات الرسمية في طرابلس لدعم مسارات العودة الطوعية للمهاجرين"، مؤكداً، "تقديم الدعم الإنساني الشامل من الطعام والعلاج وأحياناً السكن للمهاجرين".
وأشار الصحاف إلى، أن "إدارة مركز الهجرة غير الشرعية في طرابلس أشادت باستجابة السفارة العراقية وتعاونها في خدمة المهاجرين العراقيين"، مشيراً إلى، أن "السفارة ملتزمة بتوجيهات وزارة الخارجية في بغداد بشأن العودة الطوعية وتحافظ على بيانات المهاجرين".
وأوضح الصحاف، أن "شبكات تهريب وتجارة البشر تستمر بالإيقاع بالشباب العراقيين"، مشددا على "ضرورة رفع الوعي بعدم التعامل معهم وهو مسؤولية مشتركة طرفها عائلات المهاجرين".
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
اخترنا لك
مع قرب انطلاق الحملات الدعائية.. تعليمات وضوابط للمرشحين يجب الالتزام بها
13:09 | 2025-10-01
مجلس محافظة صلاح الدين ينهي عضوية أحد اعضاءه
12:01 | 2025-10-01
مكتب السيد السيستاني يصدر بياناً بشأن المعزين
11:05 | 2025-10-01
انتحار فتاة شنقاً شرقي بغداد
10:56 | 2025-10-01
35 هزة تضرب العراق
10:28 | 2025-10-01
بثلاث محافظات.. تحذير للمرشحين من استغلال دوائر الدولة في الحملات الدعائية
09:46 | 2025-10-01

