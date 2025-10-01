الصفحة الرئيسية
تكليف مدير جديد لمطار البصرة الدولي (وثيقة)
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542531-638949354392611889.jpg
مع قرب انطلاق الحملات الدعائية.. تعليمات وضوابط للمرشحين يجب الالتزام بها
محليات
2025-10-01 | 13:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
112 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
اصدر وزير البيئة هه لو العسكري، اليوم الأربعاء، تعليمات وضوابط للمرشحين مع قرب انطلاق الحملات الدعائية.
وقال العسكري في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، "نبارك للشعب العراقي قرب انطلاق العملية الديمقراطية المتمثلة بالانتخابات المقبلة، حيث يجب أن تعكس هذه المناسبة الوطنية صورة حضارية للعراق لا تقتصر على التنافس الانتخابي فحسب، بل تشمل أيضاً الالتزام بالنظام العام والمحافظة على البيئة".
وأضاف، أن "جميع المرشحين والقائمين على الحملات الدعائية مطالبين باحترام التعليمات والضوابط البيئية والبلدية، باعتبار أن الحفاظ على المساحات
الخضراء
والحدائق والمشهد الحضري جزء أساسي من مسؤولية الجميع"، لافتاً إلى، أن "الضوابط تتضمن:
-عدم تثبيت الصور أو الملصقات على الأشجار أو المساحات الخضراء أو الأرصفة والحدائق العامة والممتلكات التراثية
-الالتزام حصراً بالأماكن النظامية التي تحددها
الدوائر البلدية
بعد الحصول على الموافقات الأصولية
-الابتعاد عن استخدام المواد الملوِّثة أو الضارة بالبيئة مثل الألوان النفطية أو اللواصق الكيميائية القاسية
-اعتماد مواد قابلة للإزالة لا تخلّف آثار سلبية
وشدد على، "إلزام المرشحين بإزالة جميع المواد الدعائية بعد انتهاء فترة الحملات وإعادة المواقع إلى وضعها الطبيعي، وعدم حجب الإشارات المرورية أو لوحات
الخدمات العامة
حفاظاً على سلامة المشاة والسائقين، وكذلك إدارة المخلفات الدعائية وفق التعليمات البيئية وبالتنسيق مع الدوائر البلدية"، لافتاً إلى أن "العملية الديمقراطية لا تكتمل إلا بالحفاظ على بيئتنا ومشهدنا الحضري، وأن التزام المرشحين بالتعليمات البيئية يعكس مدى احترامهم للمواطن والمدينة في آن واحد".
ودعا جميع الكيانات السياسية والمرشحين إلى "أن تكون حملاتهم نموذجاً يحتذى في التنظيم والنظافة واحترام القانون"، موضحاً أن "الوزارة، بالتعاون مع الدوائر البلدية، ستتابع تنفيذ هذه التعليمات بدقة، مع التأكيد على تشجيع استخدام بدائل صديقة للبيئة في الحملات الانتخابية مثل المواد القابلة لإعادة الاستخدام والمنصات الرقمية".
وجدد العسكري التأكيد على "أن الالتزام بالقوانين البيئية والبلدية لا يمثل واجباً قانونياً فحسب، بل هو مساهمة فعلية في حماية المدن العراقية وصون المساحات الخضراء وتعزيز صورة
العراق
الحضارية أمام العالم".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
البيئة
حملات
الدوائر البلدية
الخدمات العامة
السومرية نيوز
سومرية نيوز
الدوائر ال
السومرية
الخضراء
