مع قرب انطلاق الحملات الدعائية.. تعليمات وضوابط للمرشحين يجب الالتزام بها

وقال العسكري في بيان ورد لـ ، "نبارك للشعب العراقي قرب انطلاق العملية الديمقراطية المتمثلة بالانتخابات المقبلة، حيث يجب أن تعكس هذه المناسبة الوطنية صورة حضارية للعراق لا تقتصر على التنافس الانتخابي فحسب، بل تشمل أيضاً الالتزام بالنظام العام والمحافظة على البيئة".وأضاف، أن "جميع المرشحين والقائمين على الحملات الدعائية مطالبين باحترام التعليمات والضوابط البيئية والبلدية، باعتبار أن الحفاظ على المساحات والحدائق والمشهد الحضري جزء أساسي من مسؤولية الجميع"، لافتاً إلى، أن "الضوابط تتضمن:-عدم تثبيت الصور أو الملصقات على الأشجار أو المساحات الخضراء أو الأرصفة والحدائق العامة والممتلكات التراثية-الالتزام حصراً بالأماكن النظامية التي تحددها بعد الحصول على الموافقات الأصولية-الابتعاد عن استخدام المواد الملوِّثة أو الضارة بالبيئة مثل الألوان النفطية أو اللواصق الكيميائية القاسية-اعتماد مواد قابلة للإزالة لا تخلّف آثار سلبيةوشدد على، "إلزام المرشحين بإزالة جميع المواد الدعائية بعد انتهاء فترة الحملات وإعادة المواقع إلى وضعها الطبيعي، وعدم حجب الإشارات المرورية أو لوحات حفاظاً على سلامة المشاة والسائقين، وكذلك إدارة المخلفات الدعائية وفق التعليمات البيئية وبالتنسيق مع الدوائر البلدية"، لافتاً إلى أن "العملية الديمقراطية لا تكتمل إلا بالحفاظ على بيئتنا ومشهدنا الحضري، وأن التزام المرشحين بالتعليمات البيئية يعكس مدى احترامهم للمواطن والمدينة في آن واحد".ودعا جميع الكيانات السياسية والمرشحين إلى "أن تكون حملاتهم نموذجاً يحتذى في التنظيم والنظافة واحترام القانون"، موضحاً أن "الوزارة، بالتعاون مع الدوائر البلدية، ستتابع تنفيذ هذه التعليمات بدقة، مع التأكيد على تشجيع استخدام بدائل صديقة للبيئة في الحملات الانتخابية مثل المواد القابلة لإعادة الاستخدام والمنصات الرقمية".وجدد العسكري التأكيد على "أن الالتزام بالقوانين البيئية والبلدية لا يمثل واجباً قانونياً فحسب، بل هو مساهمة فعلية في حماية المدن العراقية وصون المساحات الخضراء وتعزيز صورة الحضارية أمام العالم".