تنويه حول انقطاع المياه عن 18 منطقة

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، انه "نظراً لتضرر الانابيب الناقلة المغذية لمشروع ماء الموحد بشكل مفاجئ مما يتطلب اجراء صيانة طارئة لغرض المعالجة، لذا ننوه الى المواطنين انه سيتم قطع الماء على المناطق المذكورة ادناه من صباح يوم غدا الخميس المصادف 2025/10/2 ولمدة (12) ساعة".ودعت المديرية "المواطنين من سكنة هذه الاحياء الى مراعاة ذلك بالتخزين وترشيد الاستهلاك خلال فترة الصيانة".وذكرت ان "الاحياء المشمولة بالقطع هي :احياء العسكري في قضاء الحرالامن الداخليمركز قضاء الحرحي الاسكان العسكريحي الميلادحي الاطاراتحي شهداءحي الرسالةمجمع الدرة السكنياحياء الانتفاظة 1،2،3،4قضاءمركز قضاء الحسينيةناحيةدور واطئة الكلفةمجمع مدينة الخير السكنيمجمع السكنيمجمع السلام السكني