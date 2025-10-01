Alsumaria Tv
تنويه حول انقطاع المياه عن 18 منطقة

محليات

2025-10-01 | 14:13
تنويه حول انقطاع المياه عن 18 منطقة
7,404 شوهد

السومرية نيوز – محلي
اصدرت مديرية ماء كربلاء، اليوم الأربعاء، تنويها بشان انقطاع المياه عن 18 منطقة بالمحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "نظراً لتضرر الانابيب الناقلة المغذية لمشروع ماء كربلاء الموحد بشكل مفاجئ مما يتطلب اجراء صيانة طارئة لغرض المعالجة، لذا ننوه الى المواطنين انه سيتم قطع الماء على المناطق المذكورة ادناه من صباح يوم غدا الخميس المصادف 2025/10/2 ولمدة (12) ساعة".
ودعت المديرية "المواطنين من سكنة هذه الاحياء الى مراعاة ذلك بالتخزين وترشيد الاستهلاك خلال فترة الصيانة".
وذكرت ان "الاحياء المشمولة بالقطع هي :
احياء العسكري في قضاء الحر
الامن الداخلي
مركز قضاء الحر
حي الوفاء
حي الاسكان العسكري
حي الميلاد
حي الاطارات
حي شهداء سيف سعد
حي الرسالة
مجمع الدرة السكني
احياء الانتفاظة 1،2،3،4
قضاء عين التمر
مركز قضاء الحسينية
ناحية عون
دور واطئة الكلفة
مجمع مدينة الخير السكني
مجمع الغدير السكني
مجمع السلام السكني
