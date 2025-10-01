وزير التعليم لـ السومرية: هجمات سيبرانية على الوزارة والتحول الرقمي 120 خدمة

كشفت وزير والبحث العلمي ، الأربعاء، عن تعرض وزارته لهجمات سيبرانية داخلية وخارجية، فيما أشار الى أن التحول الرقمي عبارة عن 120 خدمة.

وقال العبودي خلال حديثه لبرنامج "من الأخير" الذي تبثه الفضائية، "التحول الرقمي شيء جديد وممكن للطالب التقديم على الجامعات وهو في بيته"، موضحا أن "التحول الرقمي عبارة عن 120 خدمة".

وأضاف "ممكن تقديم طلب ومتابعته عن طريق الهاتف"، مردفا أن "هذا البرنامج يحسب للحكومة العراقية وهو أتمتة حقيقة".

وبشأن مبلغ 66 ألف دينار الذي يدفعه طلاب الجامعات، قال العبودي، إن "التطبيق مجاني والمبلغ اقل من المبالغ التي كان يدفعها الطالب سابقا"، مضيفا "من سنة الى سنتين تستكمل كل الأنظمة".

وأشار الى أنه "سيتم مغادرة الورق رسميا في غضون شهرين"، كاشفا أن "هناك هجمات سيبرانية على داخلية وخارجية وكلها فشلت".

وحول موضوع التوسعة في للدراسات العليا، قال وزير ، إن "التوسعة بدعة وعدد الطلاب كبير جدا"، مشيرا الى أن والولايات المتحدة الأميركية لم يقبلوا اكثر من 32 الف طالب في الدراسات.