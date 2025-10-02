"لا زيادة في المقاعد".. المفوضية تحسم الجدل حول عدد نواب البرلمان

وذكرت المفوضية في بيان، أنَّ " صادق على (7768) مرشحاً، منهم (2248) من الإناث، و(5520) من الذكور، للمشاركة في انتخابات (2025).وأشارت إلى أنَّ "موعد انطلاق الحملة الانتخابية للمرشحين المصادق عليهم ستكون يوم غدٍ الجمعة الموافق (3 - 10 - 2025)"، وبينت أنَّ "الحملة الانتخابية للمرشحين تنتهي عند السابعة من صباح يوم السبت الموافق (8 - 11 - 2025)".في غضون ذلك، قالت مساعد الناطق الإعلامي في المفوضية ، إنه "لا توجد زيادة في عدد مقاعد ، لأنَّ عدد المقاعد محدد في أحكام القانون المعدل ولن يتغير إلا بتعديل تشريعي من مجلس النواب نفسه"، مبينة أنَّ "هذا يعني أنَّ النمو السكاني لا يترجم أوتوماتيكياً إلى زيادة في المقاعد".وأضافت أنَّ "نظام توزيع المقاعد المطبق يستند إلى قانون انتخابات مجلس النواب رقم (12 لسنة 2018) مع تعديلاته، ومن ضمنها التعديل رقم (4 لعام 2023)، والذي يحدد الإطار القانوني لعدد المقاعد وكيفية توزيعها بين الدوائر"، موضحة أنَّ "النظام المستخدم هو النظام النسبي عبر القائمة المفتوحة بصيغة (سانت ليغو) المعدّلة".وكان مراقبون وخبراء في القانون، أشاروا في وقت سابق، إلى ضرورة تطبيق المادة (49) من الدستور والتي تشير إلى أنَّ "مجلس النواب يتكون من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مئة ألف نسمة من نفوس "، وبحسب هؤلاء الخبراء فإنه ينبغي أن يرتفع عدد أعضاء مجلس النواب.وبشأن إجراءات المفوضية لإنجاح الانتخابات المرتقبة، بيّنت أنَّ "الإجراءات متعددة، من بينها، ترصين البطاقة البايومترية من خلال اعتماد بيانات الناخبين البايومترية وربطها بأنظمة التحقق لضمان دقة السجل الانتخابي وعدم تكرار التصويت، واعتماد ورقة اقتراع بمواصفات فنية وأمنية عالية يصعب التلاعب بها أو تزويرها، مع آليات عدّ وفرز شفافة".وتابعت أنَّ "من بين الإجراءات، تطبيق نظام مراقبة بالكاميرات داخل المراكز والمحطات الانتخابية لضمان الشفافية وسلامة الإجراءات، وإدخال كاميرا الوجه وربطها بجهاز التحقق الإلكتروني كإجراء إضافي لتعزيز الثقة ومنع أي محاولة انتحال شخصية".ونوّهت بـ"اعتماد منظومة متكاملة لمراقبة الانتخابات عبر إشراك منظمات والمراقبين المحليين والدوليين والإعلاميين المعتمدين لضمان النزاهة والشفافية، فضلاً عن تنفيذ حملات إعلامية تثقيفية للناخبين تتزامن مع كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، ابتداءً من التسجيل والتحديث وصولاً إلى يوم الاقتراع، لضمان وعي الناخب بحقوقه وآليات التصويت الصحيحة"، وأشارت إلى "التنسيق المستمر مع الجهات الأمنية المختصة لتهيئة بيئة آمنة وملائمة لإجراء الاقتراع وحماية الناخبين والمراكز الانتخابية".وجددت أبو سودة التحذير من نشر الدعاية الانتخابية قبل تحديد موعدها الرسمي من قبل المفوضية، وقالت: "إذا ظهرت مظاهر دعائية قبل الموعد الرسمي، فهذه تعدّ تجاوزات على النظام رقم (4 لسنة 2025) الخاص بالحملات الانتخابية".وبيّنت أنَّ "المفوضية في هذه الحالة تتخذ إجراءات ضبط ومساءلة قانونية رادعة، وقد فرضت غرامات إدارية وفتحت ملفات تحقيق بحق من خالف القواعد".