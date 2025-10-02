بشرى لخريجي المعاهد الطبية.. الكشف عن تفاصيل جديدة بعد فتح باب التعيين

المتحدث الرسمي باسم ، ، أوضح أن الوزارة خصصت استمارة إلكترونية عبر موقعها الرسمي لاستقبال طلبات الراغبين بالتعيين على الملاك الدائم، مبيناً أن التقديم مفتوح لمدة 30 يوماً، بحسب الصحيفة الرسمية.وأضاف أن الدعوة تشمل حصراً خريجي التقنية في والمحافظات للعام الدراسي (2023 – 2024)، مؤكداً أن خريجي التخصصات الأخرى غير مشمولين بالتقديم. وأشار البدر إلى أن هذه المرحلة تقتصر على جمع البيانات وتنظيمها، على أن يُنظر في الطلبات لاحقاً بعد إقرار جداول الموازنة، بما يتناسب مع الحاجة الفعلية لكل مؤسسة صحية.ولفت إلى أن الهدف من الآلية هو تطوير عمل الملاكات الصحية وضمان توظيف الخبرات في مواقعها الملائمة.من جانب آخر، كشف ، أحمد الفريجي، عن أن المجلس أنهى إرسال الرموز الوظيفية (Code) إلى المتقدمين من حملة الشهادات العليا والأوائل المشمولين بقانوني (67 و59) لسنة 2017، بعد تدقيق بياناتهم والتأكد من سلامتها وإجراء التقاطع الوظيفي عليها بشكل أصولي.وبيّن الفريجي أن المرحلة المقبلة ستتضمن إطلاق استمارة إلكترونية للتعيين، يملؤها المتقدمون ويرفقون معها تعهداً خطياً، وهو إجراء جديد يهدف إلى ضمان حقوقهم في التوظيف ضمن هذه الوجبة التي تضم أكثر من آلاف درجة وظيفية.وأضاف أن المجلس ما زال بانتظار موافقة على إعادة الدرجات المحذوفة من المتقدمين الذين رفضوا الالتحاق بوظائفهم لأسباب شخصية، مؤكداً أن استرجاع هذه الدرجات سيسهم في توفير فرص إضافية لتعيين حملة الشهادات العليا والأوائل.