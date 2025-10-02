إستراتيجية جديدة لرفع مستوى الرقابة على المنتجات المتداولة في الأسواق العراقية

وقال التابع لوزارة التخطيط، ، إن الإستراتيجية الجديدة تتضمن جملة من المحاور، أبرزها التكامل في الرقابة على استيراد وتداول المنتجات، إضافة إلى تشديد إجراءات المراقبة في المنافذ الحدودية بهدف منع دخول المواد غير المطابقة للمواصفات المعمول بها، بحسب الصحيفة الرسمية.‏وأردف أن الإستراتيجية ستشمل أيضًا إعداد وتحديث المواصفات القياسية العراقية، لتكون منسجمة مع المعايير الدولية، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في تسهيل عملية التبادل التجاري، علاوة على إسهامه الفاعل في حماية حقوق المستهلكين.‏وأشار الدليمي إلى أن الجهاز يسعى مع الجهات الرقابية، إلى تنفيذ حملات تفتيش مشتركة مكثفة تسهم في كشف المخالفات وتحسين كفاءة الرقابة الفنية، إضافةً إلى رفع كفاءة العاملين وتطوير مختبرات الجهاز، من أجل فحص المواد الداخلة في المشاريع الحكومية، بما يضمن توظيف أمثل للمال العام، علاوة على إسهامه بمنع الهدر من خلال إيقاف استخدام مواد رديئة أو غير مطابقة للمواصفات المعمول بها.‏وذكر في السياق ذاته، أن الإستراتيجية ستعمل على تعزيز القدرات عبر ورش عمل تدريبية مشتركة، كما أنها ستسهم في تبادل الخبرات الفنية بين المؤسسات الوطنية والإقليمية، إلى جانب اعتماد الشفافية في نشر التقارير المشتركة، بما يدعم ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية.‏وأكد رئيس للتقييس والسيطرة النوعية، أن هذه الإستراتيجية، تمثل خطوة مهمة وفاعلة نحو بناء منظومة رقابية دقيقة ومتكاملة، تسهم في حماية السوق الوطنية، إضافة إلى رفع مستوى جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمواطن.