التعليم تعلن اعادة فتح استمارة التقديم الى كليتي التميز والذكاء الاصطناعي

أعلنت ، اليوم الخميس، إعادة فتح استمارة التقديم إلى كليتي والذكاء الاصطناعي في للسنة الدراسية 2026/2025 لقبول الطلبة من خريجي الدورين الأول والثاني.

وبحسب بيان للوزارة ورد للسومرية نيوز، يستمر التقديم إلكترونياً عبر بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (https://dirasat.mohesr.gov.iq) إلى غاية الخميس الموافق 2025/10/9.

