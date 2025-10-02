الصفحة الرئيسية
حديث "مثير" لبوتين يخص الشرق الوسط وقطاع غزة
انقاذ 7 عمال.. تفاصيل جديدة عن حريق شارع المتنبي
محليات
2025-10-02 | 06:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
765 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعلنت
مديرية الدفاع المدني
، اليوم الخميس، إنقاذ سبعة عمال جراء نشوب حريق داخل مبنى تجاري من ثلاثة طوابق، حيث كان الطابق الثاني يُستخدم مخزناً للقرطاسية، وذلك في منطقة
شارع المتنبي
وسط بغداد
.
وذكرت
مديرية الدفاع المدني
في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني استجابت بسرعة إلى موقع الحادث، حيث وصلت خلال دقائق قليلة وشددت على محاصرة النيران وعزل المبنى المحترق عن المباني المجاورة".
كما نجحت في تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر لإنقاذ العمال – بحسب البيان - بالتزامن مع إخماد الحريق والسيطرة عليه بشكل كامل، دون تسجيل أي إصابات بشرية، مما ساهم في تقليل الأضرار المادية، وقد جرى فتح تحقيق من خلال استدعاء خبير في الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بيان توضيحي من عمليات بغداد حول ما حصل في العاصمة مساء اليوم
أمن
12:07 | 2025-10-01
أمن
35.4%
12:07 | 2025-10-01
بيان توضيحي من عمليات بغداد حول ما حصل في العاصمة مساء اليوم
12:07 | 2025-10-01
تنويه حول انقطاع المياه عن 18 منطقة
محليات
24.92%
14:13 | 2025-10-01
تنويه حول انقطاع المياه عن 18 منطقة
14:13 | 2025-10-01
سكان بغداد أمام خيارين بشأن جباية الماء
محليات
20.49%
02:58 | 2025-10-01
سكان بغداد أمام خيارين بشأن جباية الماء
02:58 | 2025-10-01
انهيار غير مسبوق للعملة الإيرانية مقابل الأخضر الصعب
اقتصاد
09:35 | 2025-10-01
اقتصاد
19.18%
09:35 | 2025-10-01
انهيار غير مسبوق للعملة الإيرانية مقابل الأخضر الصعب
09:35 | 2025-10-01
المزيد
بحوزتهم 18000 حبة.. القبض على تجار مخدرات في كربلاء
12:25 | 2025-10-02
السامرائي يبارك موافقة مجلس الوزراء على إحالة مشروع البنى التحتية لسامراء
12:10 | 2025-10-02
العثور على 5 مهاجرين عراقيين دخلوا ليبيا بشكل غير شرعي
11:47 | 2025-10-02
ما حقيقة فرض 500 ألف دينار على تحويل ملكية السيارات؟
11:44 | 2025-10-02
17 قراراً.. اللجنة الأمنية في أربيل تصدر تعليمات خاصة بالحملات الانتخابية
11:38 | 2025-10-02
تجديد للولاء وفرحة بالاستقلال.. اليوم الوطني يوحد العراقيين تحت مظلة بلاد الحضارة: هكذا بدأ!
10:45 | 2025-10-02
