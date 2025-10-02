انقاذ 7 عمال.. تفاصيل جديدة عن حريق شارع المتنبي

وذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني استجابت بسرعة إلى موقع الحادث، حيث وصلت خلال دقائق قليلة وشددت على محاصرة النيران وعزل المبنى المحترق عن المباني المجاورة".كما نجحت في تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر لإنقاذ العمال – بحسب البيان - بالتزامن مع إخماد الحريق والسيطرة عليه بشكل كامل، دون تسجيل أي إصابات بشرية، مما ساهم في تقليل الأضرار المادية، وقد جرى فتح تحقيق من خلال استدعاء خبير في الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق.