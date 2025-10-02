Alsumaria Tv
حديث "مثير" لبوتين يخص الشرق الوسط وقطاع غزة
اللجنة الأمنية في محافظة أربيل تصدر تعليمات خاصة بالحملات الانتخابية

محليات

2025-10-02 | 08:50
اللجنة الأمنية في محافظة أربيل تصدر تعليمات خاصة بالحملات الانتخابية
60 شوهد

السومرية نيوز – محليات

أصدرت اللجنة الأمنية في محافظة أربيل، اليوم الخميس، تعليمات خاصة بالحملات الانتخابية.

وذكرت اللجنة في بيان أن "اللجنة الأمنية، اجتمعت في محافظة أربيل بإشراف المحافظ، أوميد خوشناو، بخصوص بدء الحملات الانتخابية لمجلس النواب العراقي".

واضافت انها "دعمت بدء الحملات الانتخابية وبشكل حضاري وعصري في محافظة أربيل والدفاع عن اسم وسمعة عاصمة إقليم كردستان التي كانت دائما رائدة في كل شيء، بهدف توفير وضمان الحرية لجميع الأطراف السياسية من دون تمييز بين المرشحين والحفاظ على السلام ونظافة المدينة وإجراء الحملة الانتخابية بنجاح".

وأكدت ان "الاجتماع توصل الى القرارات والتوصيات التالية: -

1- لا يجوز إجراء الحملة الانتخابية بمواكب كبيرة من المركبات في الشوارع العامة، مما من شأنه أن يخلق عوائق أمام حركة الناس، ولا يجوز استخدام الأجهزة المزعجة، مما من شأنه أن يسبب إزعاجاً للمواطنين.

2 - يمنع وضع صور المرشحين وملصقاتهم وشعاراتهم على مواد تفاعلية كالملصقات أو الكتابة على الجدران في الأماكن المسموح بها، ويمنع وضع الشعارات والملصقات والصور بأي شكل من الأشكال.

3- لا يجوز عرض صور المرشحين والملصقات والشعارات في الشوارع وإشارات المرور.

4- لا يجوز عرض صور المرشحين وملصقاتهم في الدوائر الحكومية والمستشفيات والمدارس وما إلى ذلك.

5- عدم تعليق الملصقات والشعارات الخاصة بالحملة الانتخابية على الجدران والأماكن العامة كالمساجد والكنائس والمقدسات الدينية والأماكن الثقافية والتاريخية.

6- لا يجوز استغلال الحدائق والمتنزهات العامة في الحملات الانتخابية.

7- لا يجوز وضع لافتات الدعاية الانتخابية على جذوع الأشجار أو الجزرات الوسطية في الشوارع أو وضع صور وشعارات المرشحين على الأشجار في الحدائق والمتنزهات

8- عدم استخدام المركبات الحكومية أثناء الحملة الانتخابية

9- يمنع تعليق أعلام الأحزاب السياسية على أعمدة الإنارة أو لوحات المرور داخل المدن وخارجها وأمام كاميرات المراقبة.

10- في حال تسجيل أي مخالفة، وبعد التوثيق، سيتم تغريم المرشحين والأحزاب المخالفة بالتنسيق مع لجنة الانتخابات.

11- في يوم الانتخابات، تتولى غرفة العمليات في محافظة أربيل، وبمشاركة ممثلي جميع الأحزاب السياسية، مراقبة العملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى انتهائها، مع متابعة أي مخالفة وإبلاغ الجهات المعنية لحلها.

12- أي تجمع انتخابي في الأماكن العامة يتطلب موافقة مسبقة من لجنة أمن محافظة أربيل حفاظاً على أمن المدينة والمشاركين.

13- أي مرشح لا يلتزم بالتعليمات ستتم إزالة ملصقاته الانتخابية من قبل الفرق البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

14- أي جهة أو شخص يتبرع بالسلاح للحملات الانتخابية ستتم محاسبته وفق قانون السلاح والإجراءات القانونية النافذة.

15- يمنع منعاً باتاً استخدام الزي العسكري أو المركبات العسكرية في الدعاية الانتخابية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

16- حماية صور المرشحين واجب على الجميع، وأي إساءة أو تشويه لتلك الصور ستعرض الفاعل للمساءلة القانونية.

17- على جميع المرشحين بعد انتهاء الحملة الانتخابية جمع ملصقاتهم وصورهم، وإلا فسوف يتعرضون للعقوبات الانتخابية.

وأكدت اللجنة على أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على أمن واستقرار العملية الانتخابية وضمان التنافس العادل بين المرشحين والأحزاب".
أحدث الحلقات
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-02
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-02
ناس وناس
Play
ناس وناس
قضاء النعمانية واسط - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-02
Play
قضاء النعمانية واسط - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-02
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
د. قصي محبوبة - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٥ | season 1
16:00 | 2025-10-01
Play
د. قصي محبوبة - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٥ | season 1
16:00 | 2025-10-01
من الأخير
Play
من الأخير
وزير العصائب يفنّد مزاعم وزير القائد - من الأخير م٢ - حلقة ٦٦ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-01
Play
وزير العصائب يفنّد مزاعم وزير القائد - من الأخير م٢ - حلقة ٦٦ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-01
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-01
Play
نشرة ١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-01
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-01
Play
العراق في دقيقة 01-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-01
Live Talk
Play
Live Talk
التحــ.رش الإلكتروني في العراق - Live Talk - الحلقة ١٢٩ | 2025
10:30 | 2025-10-01
Play
التحــ.رش الإلكتروني في العراق - Live Talk - الحلقة ١٢٩ | 2025
10:30 | 2025-10-01
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الصبر 1-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-01
Play
الصبر 1-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-01
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - هسه ماليش 1-10-2025 | 2025
00:30 | 2025-10-01
Play
أبراج - هسه ماليش 1-10-2025 | 2025
00:30 | 2025-10-01
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
الانتخابات .. صناعة التغيير لا تجارة الأصوات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٢ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-30
Play
الانتخابات .. صناعة التغيير لا تجارة الأصوات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٢ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-30
