تجديد للولاء وفرحة بالاستقلال.. اليوم الوطني يوحد العراقيين تحت مظلة بلاد الحضارة: هكذا بدأ!

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
حديث "مثير" لبوتين يخص الشرق الوسط وقطاع غزة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

تجديد للولاء وفرحة بالاستقلال.. اليوم الوطني يوحد العراقيين تحت مظلة بلاد الحضارة: هكذا بدأ!

محليات

2025-10-02 | 10:45
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تجديد للولاء وفرحة بالاستقلال.. اليوم الوطني يوحد العراقيين تحت مظلة بلاد الحضارة: هكذا بدأ!
274 شوهد

يحتفل العراقيون في الثالث من أكتوبر من كل عام بالعيد الوطني، وهو مناسبة تستحضر مراحل مهمة من تاريخ البلاد وتؤكد على وحدة الشعب وإرادته في بناء دولة ذات سيادة واستقرار.

يُعد هذا اليوم رمزًا للتحولات السياسية والاجتماعية التي شهدها العراق، وفرصة لتعزيز الانتماء الوطني وتكريم التضحيات التي قدمها أبناؤه عبر العقود.

ومع أن الذاكرة العراقية مليئة بالتحديات، فإن العيد الوطني يحمل روح الأمل والتجديد، ويعكس رغبة الشعب في التأكيد على هويته الجامعة وتطلعاته نحو مستقبل مزدهر.

خلفية تاريخية تؤسس لهوية وطنية
يعود اختيار الثالث من أكتوبر إلى عام 1932، وهو التاريخ الذي انضم فيه العراق رسميًا إلى عصبة الأمم بعد انتهاء الانتداب البريطاني، ليصبح أول دولة عربية تنال اعترافًا دوليًا باستقلالها الكامل في تلك المنظمة.

هذا الحدث مثّل نقطة تحول كبرى في تاريخ العراق الحديث، حيث بدأت الدولة في ترسيخ مؤسساتها وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، ومع تغيّر الأنظمة وتعدد الأحداث على مر السنين، بقي هذا اليوم محطة مهمة تستعيد فيها البلاد ذكرى استقلالها السياسي وترسيم سيادتها الدولية، والاحتفاء به لا يقتصر على الماضي، بل يعكس استمرارية السعي لبناء عراق آمن ومتماسك.


"الاحتفال والهوية الثقافية"
في العديد من المدن العراقية، تتنوع مظاهر الاحتفال ما بين العروض الرسمية والفعاليات الشعبية والثقافية، حيث تتُزيَّن الشوارع والساحات بالأعلام، وتنظم المدارس والجامعات مهرجانات تعرّف الأجيال الصاعدة بتاريخ البلاد ورموزه الوطنية.

كما تحتفي المؤسسات الحكومية بإطلاق مبادرات تروّج للوحدة والتعايش المشترك، وتُقام فعاليات فنية تبرز غنى التراث العراقي من موسيقى وفولكلور وحِرف تقليدية، وتلعب وسائل الإعلام دورًا بارزًا في تسليط الضوء على قصص النجاح والنهضة الاجتماعية والاقتصادية، ما يعزز الشعور بالفخر الوطني ويقرّب المواطنين من أهداف الدولة المستقبلية.

على الرغم من التحديات التي مر بها العراق خلال العقود الماضية، من نزاعات وصعوبات اقتصادية وأزمات داخلية، فإن العيد الوطني يمثل فرصة للتأكيد على قدرة الشعب العراقي على تجاوز المحن وإعادة بناء مؤسساته، وتعمل الحكومة في هذا السياق على تطوير البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار، وتحسين الخدمات العامة بما يخدم تطلعات المواطنين.

وتسعى الجهات الثقافية والتعليمية إلى غرس قيم الانتماء والمواطنة لدى الشباب، تأكيدًا على دورهم المحوري في صناعة المستقبل، ويحرص المغتربون العراقيون حول العالم على المشاركة في هذا اليوم بطرق مختلفة، سواء عبر تنظيم مناسبات اجتماعية أو التعبير عن ارتباطهم بوطنهم الأم.
ونفذت وزارة الدفاع اليوم استعراضاً جوياً في سماء العاصمة بغداد احتفالاً باليوم الوطني العراقي، بمشاركة قيادة القوة الجوية وطيران الجيش.

وفي وقت سابق، دعت العمليات المشتركة الى رفع العلم العراقي فوق أسطح البنايات والمؤسسات الحكومية احتفاءً باليوم الوطني.

ويخرج العرقيون في هذا التاريخ باحتفالات تجوب الشوارع في جميع المحافظات كتعبير عن فرحتهم والافتخار بالاستقلال وايضاً لتجديد الولاء للوطن ونشر ثقافة التآخي والترابط بين جميع المكونات تحت مضلة واحدة اسمها العراق.
ويبقى العيد الوطني العراقي أكثر من مجرد تاريخ يُحتفل به؛ ويعد مناسبة لتجديد العهد بين الوطن وأبنائه، واستحضار التضحيات التي صاغت الحاضر، والتطلع إلى غد أفضل يقوم على الاستقرار والتنمية والعدالة.

ويمثل الثالث من أكتوبر مساحة مشتركة تجمع العراقيين على اختلاف مشاربهم، وتمنحهم لحظة تأمل وفخر بما أنجزوه، وإيمان بما يمكنهم تحقيقه حين تتوحد الإرادة الوطنية وتُصان الهوية الجامعة.


>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-02
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-02
ناس وناس
Play
ناس وناس
قضاء النعمانية واسط - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-02
Play
قضاء النعمانية واسط - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-02
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
د. قصي محبوبة - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٥ | season 1
16:00 | 2025-10-01
Play
د. قصي محبوبة - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٥ | season 1
16:00 | 2025-10-01
من الأخير
Play
من الأخير
وزير العصائب يفنّد مزاعم وزير القائد - من الأخير م٢ - حلقة ٦٦ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-01
Play
وزير العصائب يفنّد مزاعم وزير القائد - من الأخير م٢ - حلقة ٦٦ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-01
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-01
Play
نشرة ١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-01
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-01
Play
العراق في دقيقة 01-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-01
Live Talk
Play
Live Talk
التحــ.رش الإلكتروني في العراق - Live Talk - الحلقة ١٢٩ | 2025
10:30 | 2025-10-01
Play
التحــ.رش الإلكتروني في العراق - Live Talk - الحلقة ١٢٩ | 2025
10:30 | 2025-10-01
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الصبر 1-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-01
Play
الصبر 1-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-01
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - هسه ماليش 1-10-2025 | 2025
00:30 | 2025-10-01
Play
أبراج - هسه ماليش 1-10-2025 | 2025
00:30 | 2025-10-01
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
الانتخابات .. صناعة التغيير لا تجارة الأصوات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٢ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-30
Play
الانتخابات .. صناعة التغيير لا تجارة الأصوات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٢ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-30
الأكثر مشاهدة
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-02
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-02
ناس وناس
Play
ناس وناس
قضاء النعمانية واسط - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-02
Play
قضاء النعمانية واسط - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-02
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
د. قصي محبوبة - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٥ | season 1
16:00 | 2025-10-01
Play
د. قصي محبوبة - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٥ | season 1
16:00 | 2025-10-01
من الأخير
Play
من الأخير
وزير العصائب يفنّد مزاعم وزير القائد - من الأخير م٢ - حلقة ٦٦ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-01
Play
وزير العصائب يفنّد مزاعم وزير القائد - من الأخير م٢ - حلقة ٦٦ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-01
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-01
Play
نشرة ١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-01
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-01
Play
العراق في دقيقة 01-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-01
Live Talk
Play
Live Talk
التحــ.رش الإلكتروني في العراق - Live Talk - الحلقة ١٢٩ | 2025
10:30 | 2025-10-01
Play
التحــ.رش الإلكتروني في العراق - Live Talk - الحلقة ١٢٩ | 2025
10:30 | 2025-10-01
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الصبر 1-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-01
Play
الصبر 1-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-01
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - هسه ماليش 1-10-2025 | 2025
00:30 | 2025-10-01
Play
أبراج - هسه ماليش 1-10-2025 | 2025
00:30 | 2025-10-01
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
الانتخابات .. صناعة التغيير لا تجارة الأصوات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٢ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-30
Play
الانتخابات .. صناعة التغيير لا تجارة الأصوات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٢ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-30

اخترنا لك
بحوزتهم 18000 حبة.. القبض على تجار مخدرات في كربلاء
12:25 | 2025-10-02
السامرائي يبارك موافقة مجلس الوزراء على إحالة مشروع البنى التحتية لسامراء
12:10 | 2025-10-02
العثور على 5 مهاجرين عراقيين دخلوا ليبيا بشكل غير شرعي
11:47 | 2025-10-02
ما حقيقة فرض 500 ألف دينار على تحويل ملكية السيارات؟
11:44 | 2025-10-02
17 قراراً.. اللجنة الأمنية في أربيل تصدر تعليمات خاصة بالحملات الانتخابية
11:38 | 2025-10-02
اللجنة الأمنية في محافظة أربيل تصدر تعليمات خاصة بالحملات الانتخابية
08:50 | 2025-10-02

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.