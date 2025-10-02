تجديد للولاء وفرحة بالاستقلال.. اليوم الوطني يوحد العراقيين تحت مظلة بلاد الحضارة: هكذا بدأ!

يُعد هذا اليوم رمزًا للتحولات السياسية والاجتماعية التي شهدها ، وفرصة لتعزيز الانتماء الوطني وتكريم التضحيات التي قدمها أبناؤه عبر العقود.ومع أن الذاكرة العراقية مليئة بالتحديات، فإن العيد الوطني يحمل روح الأمل والتجديد، ويعكس رغبة الشعب في التأكيد على هويته الجامعة وتطلعاته نحو مستقبل مزدهر.خلفية تاريخية تؤسس لهوية وطنيةيعود اختيار الثالث من أكتوبر إلى عام 1932، وهو التاريخ الذي انضم فيه العراق رسميًا إلى بعد انتهاء الانتداب البريطاني، ليصبح أول دولة عربية تنال اعترافًا دوليًا باستقلالها الكامل في تلك المنظمة.هذا الحدث مثّل نقطة تحول كبرى في تاريخ العراق الحديث، حيث بدأت الدولة في ترسيخ مؤسساتها وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، ومع تغيّر الأنظمة وتعدد الأحداث على مر السنين، بقي هذا اليوم محطة مهمة تستعيد فيها البلاد ذكرى استقلالها السياسي وترسيم سيادتها الدولية، والاحتفاء به لا يقتصر على الماضي، بل يعكس استمرارية السعي لبناء عراق آمن ومتماسك."الاحتفال والهوية الثقافية"في العديد من المدن العراقية، تتنوع مظاهر الاحتفال ما بين العروض الرسمية والفعاليات الشعبية والثقافية، حيث تتُزيَّن الشوارع والساحات بالأعلام، وتنظم المدارس والجامعات مهرجانات تعرّف الأجيال الصاعدة بتاريخ البلاد ورموزه الوطنية.كما تحتفي المؤسسات الحكومية بإطلاق مبادرات تروّج للوحدة والتعايش المشترك، وتُقام فعاليات فنية تبرز غنى التراث العراقي من موسيقى وفولكلور وحِرف تقليدية، وتلعب وسائل الإعلام دورًا بارزًا في تسليط الضوء على قصص النجاح والنهضة الاجتماعية والاقتصادية، ما يعزز الشعور بالفخر الوطني ويقرّب المواطنين من أهداف الدولة المستقبلية.على الرغم من التحديات التي مر بها العراق خلال العقود الماضية، من نزاعات وصعوبات اقتصادية وأزمات داخلية، فإن العيد الوطني يمثل فرصة للتأكيد على قدرة الشعب العراقي على تجاوز المحن وإعادة بناء مؤسساته، وتعمل الحكومة في هذا السياق على تطوير البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار، وتحسين بما يخدم تطلعات المواطنين.وتسعى الجهات الثقافية والتعليمية إلى غرس قيم الانتماء والمواطنة لدى الشباب، تأكيدًا على دورهم المحوري في صناعة المستقبل، ويحرص المغتربون العراقيون حول العالم على المشاركة في هذا اليوم بطرق مختلفة، سواء عبر تنظيم مناسبات اجتماعية أو التعبير عن ارتباطهم بوطنهم الأم.ونفذت اليوم استعراضاً جوياً في سماء العاصمة احتفالاً باليوم الوطني العراقي، بمشاركة قيادة وطيران الجيش.وفي وقت سابق، دعت الى رفع العلم العراقي فوق أسطح البنايات والمؤسسات الحكومية احتفاءً باليوم الوطني.ويخرج العرقيون في هذا التاريخ باحتفالات تجوب الشوارع في جميع المحافظات كتعبير عن فرحتهم والافتخار بالاستقلال وايضاً لتجديد الولاء للوطن ونشر ثقافة التآخي والترابط بين جميع المكونات تحت مضلة واحدة اسمها العراق.ويبقى العيد الوطني العراقي أكثر من مجرد تاريخ يُحتفل به؛ ويعد مناسبة لتجديد بين الوطن وأبنائه، واستحضار التضحيات التي صاغت الحاضر، والتطلع إلى غد أفضل يقوم على الاستقرار والتنمية والعدالة.ويمثل الثالث من أكتوبر مساحة مشتركة تجمع العراقيين على اختلاف مشاربهم، وتمنحهم لحظة تأمل وفخر بما أنجزوه، وإيمان بما يمكنهم تحقيقه حين تتوحد الإرادة الوطنية وتُصان الهوية الجامعة.