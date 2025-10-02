17 قراراً.. اللجنة الأمنية في أربيل تصدر تعليمات خاصة بالحملات الانتخابية

أصدرت في ، اليوم الخميس، تعليمات خاصة بالحملات الانتخابية.



وذكرت اللجنة في بيان ورد لـ ، أنه "اجتمعت اللجنة الامنية في بأشراف المحافظ ، بخصوص بدء الحملات الانتخابية لمجلس النواب العراقي".

وتابعت، أن "اللجنة دعمت بدء الحملات الانتخابية وبشكل حضاري وعصري في محافظة اربيل والدفاع عن اسم وسمعة عاصمة التي كانت دائما رائدة في كل شيء، وبهدف توفير وضمان الحرية لجميع الاطراف السياسية دون تمييز بين المرشحين والحفاظ على السلام ونظافة المدينة واجراء الحملة الانتخابية بنجاح".



وأشارت الى ان "الاجتماع توصل الى القرارات والتوصيات التالية:



1- لا يجوز إجراء الحملة الانتخابية بمواكب كبيرة من المركبات في الشوارع العامة، مما من شأنه أن يخلق عوائق أمام حركة الناس، ولا يجوز استخدام الأجهزة المزعجة، مما من شأنه أن يسبب إزعاجاً للمواطنين.



2 - يمنع وضع صور المرشحين وملصقاتهم وشعاراتهم على مواد تفاعلية كالملصقات أو الكتابة على الجدران في الأماكن المسموح بها، ويمنع وضع الشعارات والملصقات والصور بأي شكل من الأشكال.



3- لا يجوز عرض صور المرشحين والملصقات والشعارات في الشوارع وإشارات المرور.



4- لا يجوز عرض صور المرشحين وملصقاتهم في الدوائر الحكومية والمستشفيات والمدارس وما إلى ذلك.



5- عدم تعليق الملصقات والشعارات الخاصة بالحملة الانتخابية على الجدران والأماكن العامة كالمساجد والكنائس والمقدسات الدينية والأماكن الثقافية والتاريخية.



6- لا يجوز استغلال والمتنزهات العامة في الحملات الانتخابية.



7- لا يجوز وضع لافتات الدعاية الانتخابية على جذوع الأشجار أو الجزر الوسطى في الشوارع أو وضع صور وشعارات المرشحين على الأشجار في الحدائق والمتنزهات



8- عدم استخدام المركبات الحكومية أثناء الحملة الانتخابية



9- يمنع تعليق أعلام الأحزاب السياسية على أعمدة الإنارة أو لوحات المرور داخل المدن وخارجها وأمام المراقبة.



10- في حال تسجيل أي مخالفة، وبعد التوثيق، سيتم تغريم المرشحين والأحزاب المخالفة بالتنسيق مع .



11- في يوم الانتخابات، تتولى في ، وبمشاركة ممثلي جميع الأحزاب السياسية، مراقبة العملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى انتهائها، مع متابعة أي مخالفة وإبلاغ الجهات المعنية لحلها.



12- أي تجمع انتخابي في الأماكن العامة يتطلب موافقة مسبقة من لجنة أمن محافظة حفاظاً على أمن المدينة والمشاركين.



13- أي مرشح لا يلتزم بالتعليمات سيتم إزالة ملصقاته الانتخابية من قبل الفرق البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.



14- أي جهة أو شخص يتبرع بالسلاح للحملات الانتخابية ستتم محاسبته وفق قانون السلاح والإجراءات القانونية النافذة.



15- يمنع منعاً باتاً استخدام الزي العسكري أو المركبات العسكرية في الدعاية الانتخابية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.



16- حماية صور المرشحات واجب على الجميع، وأي إساءة أو تشويه لتلك الصور ستعرض الفاعل للمساءلة القانونية.



17- على جميع المرشحين بعد انتهاء الحملة الانتخابية جمع ملصقاتهم وصورهم، وإلا فسوف يتعرضون للعقوبات الانتخابية".

وأكدت اللجنة على أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على أمن واستقرار العملية الانتخابية وضمان التنافس العادل بين المرشحين والأحزاب".