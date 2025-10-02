ما حقيقة فرض 500 ألف دينار على تحويل ملكية السيارات؟

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، أنه "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء غير صحيحة عن أن (مبلغ تحويل ملكية السيارات بشكل قطعي سيكون 500 ألف دينار عراقي تشمل الهزة والطرق والجسور)".وتابعت: "إننا في الوقت الذي ننفي فيه هذه الأنباء جملةً وتفصيلاً نؤكد أن توجه في قادم الأيام العمل على أن تكون هناك تسهيلات بشأن الرسوم المفروضة في ".وأشارت الى ان "هناك قانوناً خاصاً بهذه الرسوم سيراعي المواطنين الكرام في عدم فرض أموال إضافية أثناء قيامهم بترويج معاملاتهم الخاصة بما ذكر أعلاه".