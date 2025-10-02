العثور على 5 مهاجرين عراقيين دخلوا ليبيا بشكل غير شرعي

وقال الصحاف في بيان، ورد لـ ، أنه "نجحنا في تقصي مصير (5) مهاجرين عراقيين كانوا قد دخلوا ليبيا بشكل غير شرعي خلال الستين يوماً الماضية".واوضح انه "تمكنا بعد تنسيق عالي المستوى مع الجهات الامنية المختصة في ليبيا-طرابلس من العثور عليهم واستكمال اجراءات اثبات رعويتهم، ومنحهم جوازات مرور تمهيداً لإعادتهم طوعاً الى ".