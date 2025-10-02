في البصرة.. عودة خيمة الاعتصام للمطالبة بالخدمات (فيديو)

شهدت ، مساء اليوم الخميس، عودة خيمة الاعتصام للمطالبة بالخدمات شمالي المحافظة.

ويظهر مقطع فيديو عودة خيم الاعتصام للحراك الشعبي في قضاء الدير شمالي من قبل المعتصمين للمطالبة بالخدمات. الفيديو المرفق متداول..