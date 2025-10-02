في بغداد.. تنويه يخص اليوم الوطني العراقي

أعلنت ، الخميس، أنها ستقوم برمي 21 اطلاقة مدفع صباح الغد بمناسبة العراقي.​

جاء في تنويه للقيادة، "بمناسبة العراقي ستقوم مديرية المدفعية في برمي (21) اطلاقة مدفع من الساعة الثامنة صباح يوم الجمعة الموافق الثالث من تشرين الأول 2025 لغاية الساعة التاسعة من نفس اليوم بالاضافة الى مشاركة عدد من التي ستجول بسماء عاصمتنا الحبيبة".

وأضاف "وذلك ابتهاجاً بالمناسبة وانطلاقا للفعاليات التي تجسد فخرنا بانتمائنا الوطني، وتعكس استعداد مؤسسات الدولة العسكرية للإحتفاء بالسيادة والوحدة والاستقلال".