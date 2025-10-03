الحرارة تعود غدا ومحافظتان تسجلان درجات اربعينية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد السبت سيكون صحوا مع تصاعد غبار ودرجات الحرارة سترتفع في المنطقة الوسطى وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية".واضافت ان "طقس الاحد المقبل سيكون صحوا مع تصاعد غبار ودرجات الحرارة سترتفع في المنطقتين الوسطى والشمالية وتكون مقاربة لليوم السابق في ".وتابعت ان "طقس الاثنين سيكون صحوا مع تصاعد غبار ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد"، موضحة ان "طقس الثلاثاء المقبل سيكون صحوا ودرجات الحرارة تنخفض في المنطقتين الوسطى والشمالية وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".