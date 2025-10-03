الساعات الأولى لانطلاق الدعاية.. الجزرات الوسطية "قبطت" و8 الاف مرشح ينشرون صورهم في العراق

وفي تمام الساعة الـ12 من منتصف ليل الخميس-الجمعة، حل اليوم الأول لانطلاق الدعاية الانتخابية من قبل مفوضية الانتخابات بعد المصادقة على أسماء المرشحين حيث تستمر الدعاية الانتخابية حتى الثامن من تشرين الثاني المقبل أي قبل يوم من الاقتراع الخاص ويومين من الاقتراع العام.ورُصدت الكثير من العجلات الحمل وهي تحمل عشرات اللافتات الدعاية وهي تحاول "جاهدة" الحصول على نصف متر لتعليق لافتة مرشحها، لكن الجزرات الوسطية امتلأت مبكرا خلال 5 ساعات فقط على ما يبدو منذ بدء انطلاق الحملة الانتخابية بعد الساعة الـ12 من منتصف الليل، ما يشير الى السرعة والسباق المحموم لحجز أماكن الدعايات الانتخابية مع وجود عدد كبير من المرشحين هذه المرة والذي يبلغ عددهم اكثر من 7 الاف و700 مرشح مقارنة بأكثر من 3 الاف مرشح فقط في انتخابات 2021.