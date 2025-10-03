ما هي العقوبات على المخالفات الانتخابية بعد انطلاق الحملات الدعائية؟

وقالت المتحدثة باسم ، ان "العقوبات على المخالفات الانتخابية تبدأ من غرامة مالية مقدارها 500 ألف دينار، وقد تصل إلى 50 مليون دينار أو الحبس أو الاستبعاد، بحسب نوع المخالفة".ورُصدت أموال طائلة للحملات منذ الساعات الأولى لانطلاقها، سواء عبر الإعلانات الميدانية أو عبر الرقمي، فيما وضعت المفوضية سقوفاً للإنفاق الانتخابي بهدف الحد من استخدام المال السياسي، الذي شكل أبرز ملاحظات المراقبين الدوليين في الانتخابات السابقة.