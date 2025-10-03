نظام "عنيد" يسيطر على العراق.. اسباب تاخر الامطار

وقال في تصريح تابعته "أن الأمطار سوف تواصل غيابها وانقطاعها عن الأجواء العراقية لمدة أسبوع كامل كأقل تقدير؛ بسبب سيطرة نظام جوي من الضغط الجوي المرتفع، ويأتي هذا السلوك الجوي وفقاً لما تحدثنا عنه سابقا في تقرير جوي للنشرة الجوية الموسمية لتوقعات فصل الخريف وبداية القادم، حيث أن هناك ظواهر مناخية تحدث حول العالم لها أثر مباشر في التأثير سلباً أو إيجاباً على سلوك الغلاف الجوي للبلاد والمنطقة العربية حسب النمط الذي يسود كل ظاهرة مناخية معينة".وأضاف، "لا جديد يذكر طبقاً لآخر المستجدات، حيث سيكون فصل الخريف الحالي ذو أمطار أقل من المعدل السنوي العام، مع تأخر بدء فرص الأمطار حتى أواخر شهر تشرين الأول الجاري، لكن هذا لا يعني انعدام الأمطار وإنما يفسّر بقلّة فرص وكميات الأمطار"، معربا عن امله "أن يكون هناك تحسن في أرض الواقع للفترة المقبلة".