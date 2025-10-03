أسماء جلال: لا أضع شروطا لشريك حياتي

وأشارت إلى أنها لا تعطي أهمية كبيرة لما يكتب عنها أو يُتداول بخصوصها على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة: "لا أركز في التعليقات ولا ما يقال عني، الأهم بالنسبة لي أن أعيش حياتي بشكل طبيعي".وخلال حديثها، تناولت مشاركتها في فيلم "فيها إيه يعني"، الذي يُعرض حاليًا في جميع دور العرض السينمائي، ويشارك في بطولته وغادة عادل.وأوضحت أن شخصيتها في العمل تتسم بالصرامة والانضباط، لكنها في الوقت نفسه تتعامل بحب وود، مضيفة أن ملامح هذه الشخصية تشبهها إلى حد ما في حياتها الواقعية.وتجسد دور ابنة الفنان ماجد الكدواني، بينما ترتبط زواجًا بالفنان ، ضمن أحداث تدور في إطار كوميدي رومانسي، حيث يعرض الفيلم قصة محاسب متقاعد يعيش تجربة حب قديمة مع سيدة ربة منزل، في إشارة إلى أن الحب قد يأتي في أي وقت من العمر.ويضم الفيلم مجموعة من الفنانين إلى جانب ماجد الكدواني وغادة عادل وأسماء جلال، من بينهم ، مصطفى غريب، وريتال ، إضافة إلى مشاركة عدد من ضيوف الشرف، منهم الفنان الراحل .