العراق ينفذ القانون 44.. اجراءات مشددة من الداخلية

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، ان "اللواء الحقوقي ، مدير عام الدفاع المدني، حرص على إجراء متابعة ميدانية دقيقة لضمان تنفيذ إجراءات الغلق للمشاريع والمباني المخالفة لتعليمات وشروط السلامة، وقد تم ذلك في عدد من مناطق ، من بينها منطقة البنوك في جانب ".واضافت "تم تنفيذ رقم 44 لعام 2013 بهدف ردع المخالفين من أصحاب المشاريع والمباني التجارية غير المتوافقة مع تعليمات وشروط السلامة ومتطلبات الدفاع المدني. وذلك بعد توجيه إنذارات مسبقة لهم، حيث لم يستجب هذا الفئة للتحذيرات السابقة".وذكرت انها "استنفذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مما أدى إلى اتخاذ قرار بإغلاق تلك المباني بشكل كامل، على أن لا يتم السماح بإعادة فتحها إلا بعد استيفائها لشروط السلامة وفقًا لاستمارة الكشف الميداني المعتمدة من قبل الدفاع المدني"، مشددة على "بذل جهودًا كبيرةً في تشجيع أصحاب المشاريع والمباني المخالفة لتعليمات السلامة على الالتزام بالمتطلبات اللازمة وعدم الإضرار بمصادر رزقهم".واكدت ان "تهاونهم في تلبية هذه المتطلبات قد يسفر عن خطر محدق على حياة المواطنين، مما استدعى من إلى إغلاق تلك المباني والمشاريع ومنعها من مواصلة نشاطها حتى تستوفي شروط السلامة وتشرع بتصحيح الملاحظات المسجلة بحقها".