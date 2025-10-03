ما حصل في مطار بغداد صباح اليوم.. صور

وقال المصدر لـ ، ان "ما حصل في اليوم هو توقف الرحلات لمدة نصف ساعة فقط لاغراض العرض الجوي العسكري بمناسبة ".واضاف ان "ذلك ادى الى حصول زخم للمسافرين في صالة المطار"، مشيرا إلى ان "الرحلات عادت الى طبيعتها بعد انتهاء العرض العسكري الجوي".