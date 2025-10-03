انحراف قطار نفطي عن مساره يقطع طريقا رئيسيا غربي البصرة

وأفادت مصادر محلية أن الحادث لم يسفر عن إصابات بشرية، لكنه أدى إلى قطع الطريق المؤدي إلى الكرفانية في قضاء ، غربي .وأضافت المصادر، أن القطار انحرف نتيجة "رمي الانقاض" على طول السكة.