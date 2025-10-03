وزير الخارجية: استمرار مسيرة العراق في ترسيخ نظامه السياسي الديمقراطي

وقال وزير الخارجية في بيان ورد لـ ، إنه "نتقدّم بأسمى التهاني والتبريكات إلى الشعب العراقي العزيز بمناسبة العراقي في الذكرى الثالثة والتسعين لانضمام إلى ، ذلك الحدث التاريخي الذي دشّن انطلاق الحديثة، ورسّخ مكانتها في ".واضاف انه "في هذه المناسبة، نعيد التأكيد على استمرار مسيرة العراق الجديد في ترسيخ نظامه السياسي الديمقراطي الاتحادي، والالتزام بدستوره الدائم، والانفتاح على العالم، والإيمان بقيم السلام والتعاون الدولي".