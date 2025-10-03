التربية توضح بشأن رسوم امتحانات الصفوف المنتهية

وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "الطلبة المَشمولين برسوم الإمتحانات هم المؤدين للدور الثالث فقط".وأضاف "أما الطلبة المؤدين للامتحان التكميلي (الدور الثاني) فلا تشملهم الرسوم، والبالغة 25 ألف دينار عن كل درس".