مكافحة المحتوى المخل بالحياء تتخذ الإجراءات القانونية بحق "علي جمعة النداوي"

وقال المصدر لـ ، إن "لجنة مكافحة المحتوى المخل بالحياء والآداب العامة في اتخذت الإجراءات القانونية بحق المدعو (علي جمعة النداوي)".وأضاف، أن "ذلك جاء على خلفية قيامه بنشر محتوى يُعد مخلًّا بالحياء والآداب العامة".