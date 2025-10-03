السلطات الإيطالية تعتقل جزائرياً قتل مسيحياً عراقياً بدوافع دينية

جرى توقيف المتهم في مدينة أندريا بمقاطعة جنوبي بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية الكبرى في ، بحسب بيان للشرطة الإيطالية.ويتهم الموقوف بأنه المسؤول عن مقتل العراقي شور سارنيا، شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة كان يستخدم كرسيا متحركا وهو ناشط على منصة " " حيث اشتهر بنشر محتوى مسيحي. وقد قتل طعنا بسلاح أبيض في العاشر من سبتمبر الماضي في أحد شوارع ليون.ووفقا لمصادر أمنية فرنسية، فقد رجحت التحقيقات أن دوافع الجريمة كانت دينية، بالنظر إلى المحتوى الذي كان يقدمه الضحية عبر ، والذي يعتقد أنه أثار غضب المتهم.وبعد وقوع الجريمة تمكن المشتبه به من الفرار إلى إيطاليا، حيث رصدت السلطات تحركاته بالتعاون مع جهاز للشرطة (SCIP) والمكتب الأمني الفرنسي في ، إلى أن تم القبض عليه من خلال تتبع إلكتروني دقيق.ومن المتوقع أن يتم تسليم المتهم إلى السلطات الفرنسية لمحاكمته، في وقت لم تصدر فيه بعد تصريحات رسمية من باريس أو الجزائر بشأن خلفيات القضية.