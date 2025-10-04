تفاصيل ما حصل في صلاح الدين خلال مهرجان انتخابي.. هل هو محاولة اغتيال؟

وقالت المصادر في خبر تابعته ، ان "مسلحين اقتحموا الليلة الماضية مهرجانا انتخابيا نظمه العراقي بزعامة النائب (أبو مازن)، في قضاء الشرقاط بمحافظة العراقية ما أثار حالة من الهلع والفوضى".وأضاف ان "مشاهد انتشرت على منصات التواصل الاجتماعية تظهر حالة الهلع والتدافع بعد اقتحام عدد من المسلحين للمهرجان".وتحدثت وسائل إعلام عن محاولة اغتيال فاشلة لأحمد ، ولكن المكتب الاعلامي للجبوري أصدر بيانا عقب الحادثة نفى "ما تناولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أكدت تعرضه لمحاولة اغتيال في للمرشح عن الحزب السيد طارق الحمد".وأكد أن "المؤتمر كان عرسا انتخابيا حضرته حشود جماهيرية، أكدت مساندتها والتفافها حول المشروع السياسي للسيد النائب".